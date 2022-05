रुचि सोया के शेयर के साथ हुआ था खेल, SEBI ने 25 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

साल 2019 में दिवालिया प्रक्रिया के तहत योगगुरु रामदेव ने रुचि सोया का अधिग्रहण किया था। कंपनी ने हाल ही में एफपीओ भी लॉन्च किया था। इसके चर्चित ब्रांड महाकोश, सनरिच, रुचि गोल्ड और न्यूट्रिला हैं।

