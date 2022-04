मुकेश अंबानी की कंपनी में फ्यूचर रिटेल के विलय डील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

अमेजन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 जनवरी के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल के विलय सौदे पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Wed, 06 Apr 2022 02:41 PM

