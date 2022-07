SBI WhatsApp Banking: एक नंबर दे रहा 2 बड़ी सुविधा, करोड़ों ग्राहकों को फायदा

हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए WhatsApp बैंकिंग सर्विस शुरू की है। इसके तहत आप WhatsApp का इस्तेमाल कर बैंक से जुड़े कई बड़े काम कर सकेंगे। मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करना हो या फिर बैलेंस चेक करना, ये सबकुछ एसबीआई के WhatsApp नंबर से संभव होगा।

कैसे मिलेगी सुविधा: एसबीआई की WhatsApp बैंकिंग सेवा के लिए आपको 7208933148 नंबर पर रजिस्टर्ड करना होगा। इस नंबर पर WAREG और स्पेस के साथ अपना अकाउंट नंबर टाइप कर एसएमएस भेजें। यह एसएमएस उसी फोन नंबर से भेजना है जो आपके एसबीआई खाते से जुड़ा है।

- रजिस्टर्ड होने के बाद आपको WhatsApp पर एसबीआई के WhatsApp नंबर 90226 90226 से एक मैसेज मिलेगा। आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं।

- इसके बाद 90226 90226 पर "Hi SBI" भेजें या आपको मिले WhatsApp मैसेज का रिप्लाई दें। इसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा। मैसेज का फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा-

Dear Customer

Welcome to SBI Whatsapp Banking Services!

Please choose from any of the options below.

1. Account Balance

2. Mini Statement

3. De-register from WhatsApp Banking

मतलब ये कि 1 एंटर कर अपने बैंक अकाउंट की शेष राशि की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा 2 एंटर कर मिनी स्टेटमेंट की जानकारी ले सकते हैं। वहीं, 3 एंटर करने पर बैंक के Whatsapp बैंकिंग की सर्विस से हट जाएंगे।