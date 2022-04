हिंदी न्यूज़ बिजनेस 720 रुपये तक जा सकते हैं SBI के शेयर, बैंक के स्टॉक पर बुलिश है Axis सिक्योरिटीज

ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज ने SBI के शेयरों को बाय रेटिंग दी है और 720 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर सोमवार को 522.55 रुपये के स्तर पर बंद हुए हैं।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Vishnu Mon, 04 Apr 2022 05:41 PM

