SBI, PNB, BoB और BOI के ग्राहक ध्यान दें! चेक पेमेंट करने से पहले जान लें यह नियम

अगर आप चेक से पेमेंट करने जा रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है। दरअसल, पिछले साल 1 जनवरी, 2021 से रिजर्व बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive pay system) को लागू कर दिया था।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Sun, 03 Apr 2022 12:16 PM

