SBI बैंक में है अकाउंट तो 30 नवंबर तक कर लें ये काम, नहीं तो फंस जाएगा पैसा

अगर आप पेंशनधारक हैं तो ये खबर आपके लिए काम की खबर है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने सभी पेंशनधारकों को 30 नंवबर से पहले अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र (Life Certificate submission) जमा करने के लिए कहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है।

यहां जमा करना होगा सर्टिफिकेट

जीवित होने का प्रमाण पत्र एसबीआई बैंक की ब्रांच या अपने पास के आधार सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट डिजिटली भीजमा कराया जा सकता है।

