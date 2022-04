SBI या HDFC बैंक, जानें फिक्सड डिपाॅजिट पर कहां मिल रहा है सबसे तगड़ा रिटर्न 

SBI या HDFC बैंक, जानें फिक्सड डिपाॅजिट पर कहां मिल रहा है सबसे तगड़ा रिटर्न

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) 7 दिन से 10 साल तक के एफडी पर बैंक 2.50% से 5.60% तक ब्याज दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 7 दिन से 10 साल तक के एफडी के लिए 2.9% से 5.5% तक ब्याज दे रहा है।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Tarun Singh Sun, 10 Apr 2022 01:36 PM

