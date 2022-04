क्रेडिट स्कोर से जुड़ा है SBI का होम लोन, बेहद कम ब्याज पर भी मिल जाएगी रकम

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई भी ग्राहकों को 6.65% की शुरुआती ब्याज पर भी होम लोन दे रहा है। हालांकि, एसबीआई का ये लोन क्रेडिट स्कोर से लिंक है। लोन की रकम क्रेडिट स्कोर तय करेगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Wed, 13 Apr 2022 01:16 PM

