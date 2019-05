SBI दे रहा है खास मौका, जीत सकते हैं Hyundai Santro: बस करना होगा ये काम

देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ग्राहकों के लिए खास मौका लेकर आया है, जिसमें वह नई हुंडई सैंट्रो (Hyundai Santro) कार जीतने का मौका दे रहा है। बैंक के ग्राहकों के पास इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए 30 जून 2019 तक का ही समय है। एसबीआई ने ट्वीट करते हुए बताया कि यदि कोई कस्टमर Yono ऐप से हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) कार की बुकिंग करता है तो उसे हुंडई सैंट्रो जीतने का मौका मिल सकता है।

कल 21 मई को हुंडई वेन्यू लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा एसबीआई ग्राहकों को आकर्षित ब्याज दर पर ऑटो लोन भी ऑफर कर रहा है। आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं बुकिंग..

Get behind the wheel of India’s first connected SUV! Book the Hyundai VENUE on #YONOSBI to avail exclusive offers and win a Hyundai Santro. Hurry and book now. Download: https://t.co/yjDSsjkoWj#SBI #StateBankofIndia #YONOSBI #AutoMall #Hyundai #HyundaiVenue #AutoLoan #CarLoan pic.twitter.com/d0fna4Hh5G