SBI दे रहा है सस्ते में घर और दुकान खरीदने का मौका, जानें कैसे करें आवेदन

देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) प्रॉपर्टी खरीदने का मौका दे रहा है। अगर आप भी अपने लिए घर, दुकान या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शन है। यहां बाजार भाव से कम दाम में घर, दुकान या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस बारे में एसबीआई बैंक की सभी ब्रांच ने अखबारों और सोशल मीडिया में विज्ञापन दिया है। आइए जानते हैं डिटेल्स..

ई-ऑक्शन के जरिए बेच रहा है घर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ऐसी प्रॉपर्टीज की ई-नीलामी (E-Auction) का पहला चरण आज 10 जून है। अगले चरण की नीलामी कल 11 जून को होगी। एसबीआई ने यह जानकारी ट्विट के जरिए दी। ये ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसके बदले लोन नहीं चुकाया गया है। ऐसी डिफॉल्ट की गई प्रॉपर्टीज को नीलाम कर बैंक लोन की रिकवरी करेगा। इस तरह की नीलामी में खरीददारों को बाजार भाव से कम कीमत पर प्रॉपर्टी मिल सकती है।

यहां है प्रॉपर्टी

https://www.bankeauctions.com/Sbi पर दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली, केरल, हरियाणा आदि देश के सभी राज्यों में प्रॉपर्टी है। इसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शामिल है।

