नाॅमिनी अपडेट करने के लिए SBI ग्राहकों को नहीं जाना होगा बैंक, स्टेप बाय स्टेप समझें पूरा प्रोसेस 

कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपने ग्राहकों ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन करने की सलाह दी जा रही है। बैंक के ज्यादातर काम नेट बैंकिग/डिजिटल बैंकिंग के जरिए आसानी से किए जा सकते हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं और अपने खाते से नाॅमिनी जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं है। यह काम घर बैठे भी किया जा सकेगा।

मंगलवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'क्या आप अपने अकाउंट से नाॅमिनी जोड़ना चाहते हैं? अब OnlineSBI या फिर YONO एप के जरिए यह प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।'

Want to add a nominee in your account? You can easily register a nominee by using OnlineSBI & YONO Lite. Enjoy our online services from your comfort zone. Stay home, stay safe.#SBIAapkeSaath #StayStrongIndia #OnlineSBI #YONOLite #BankSafe pic.twitter.com/LaDwGIlrFs