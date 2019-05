SBI दे रहा है बड़ा मौका, अगर है कोई भी परेशानी- तो आज कर सकते हैं शिकायत

देश के सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ग्राहकों की शिकायतों समझने और सुलझाने के लिए आज 28 मई को राष्ट्रव्यापी कस्टमर मीट आयोजित कर रहा है। इसके तहत बैंक अपने 17 स्थानीय प्रधान कार्यालयों (LHO) के जरिए 500 से अधिक स्थानों पर ग्राहकों से मिलेगा। इसके तहत बैंक अपने एक लाख से अधिक ग्राहकों से सीधे बात करेगा। ये मीटिंग आज शाम 4:30 बजे से शुरू होगी।

एसबीआई के एमडी (खुदरा और डिजिटल) पीके गुप्ता के मुताबिक इसका उद्देश्य लोगों से संपर्क साधकर ग्राहकों में बैंक को लेकर विश्वास और सर्विस को बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि इसमें ग्राहकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। इससे बैंक ग्राहकों को बेहतर सर्विस दे पाएगा।

Your input improves our output. SBI invites all the patrons to share their feedback and experiences on 28th May, 2019. For venue details, visit: https://t.co/B9bfxfUzDO#SBI #StateBankofIndia #CustomerMeet #Invite pic.twitter.com/yrEV6QzQLa