1200 रुपये से भी ऊपर जा सकते हैं SBI कार्ड्स के शेयर, 45% की आ सकती है तेजी

SBI कार्ड्स के शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 45 फीसदी का उछाल आ सकता है। घरेलू ब्रोकरेज हाउस यस सिक्योरिटीज ने एसबीआई कार्ड्स के शेयरों के लिए 1210 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Vishnu Wed, 13 Apr 2022 05:23 PM

