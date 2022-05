1000 रुपये के पार जाएगा SBI कार्ड्स का शेयर भाव, एक्सपर्ट बोले- खरीद लो

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में तीन गुना से अधिक 580.8 करोड़ की छलांग लगाई, पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 175 करोड़ रुपये था।

