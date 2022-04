मार्च तिमाही में तीन गुना उछला SBI कार्ड्स का मुनाफा, NPA में भी आई कमी

एसबीआई कार्ड्स की ब्याज से प्राप्त आय भी पिछले साल के 1,082.42 करोड़ रुपये से बढ़कर समीक्षाधीन तिमाही में 1,266.10 करोड़ रुपये हो गई। शुल्क और कमीशन से प्राप्त आय भी 1,426.81 करोड़ रुपये हो गई।

इस खबर को सुनें