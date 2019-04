SBI अलर्ट : व्हाट्सएप पर आ रहे हैं ऐसे मैसेज, तो हों जाएं सावधान- वर्ना अकाउंट हो जाएगा खाली

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने कस्टमर्स को फ्रॉड्स को लेकर जागरुक करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज जारी कर रहा है। अगर आपके पास भी एसबीआई बैंक की तरफ से ट्रांजेक्शन या ओटीपी (OTP) को लेकर मैसेज आ रहे हैं तो सावधान हो जाएं क्योंकि आपके साथ धोखा भी हो सकता है।

ऐसे मैसेजेस से अपने ग्राहकों को आगाह कर रहा है।

एसबीआई बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कस्टमर्स को ऐसे मैसेजेस पर ध्यान देने के लिए कहा है जिसमें उनके ओटीपी मांगा जा रहा है। बैंक कभी भी ओटीपी की जानकारी नहीं मांगते। एसबीआई बैंक ने ट्विट में लिखा है ‘बी कॉशियस, स्टे सेफ’। बैंक ने लिखा है कि उसे व्हाट्सएप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भेजे जा रहे मैसेजेस के बारे में जानकारी है। इन मैसेज में कस्टमर्स को फेक ऑफर्स दिए जा रहे हैं और एक ट्रांजेक्शन को लेकर OTP मांगा जा रहा है।



Stay alert to stay safe! Fake offers on messages via WhatsApp and social media could lead you astray. Report any untoward incident by calling at 1-800-111109.#Safety #Alert pic.twitter.com/vGGdXZlCVJ