SBI Online Banking: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया ने नेट बैंकिग का लाभ उठाने वाले अपने ग्राहकों के लिए जरूरी जानकारी साझा की है। बैंक ने अपने सभी कस्टमर को ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि नेट बैंकिग के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। इंटरनेट बैंकिंग सुविधाजनक तो है लेकिन इसके जरिए फ्रॉड होने का खतरा भी बना रहता है। ग्राहक की मेहनत की कमाई जालसाजों के पास न चली जाए, इसके लिए SBI ने कुछ टिप्स बताए हैं। जिन्हें फॉलो कर आप अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि बैंक ने कस्टमर को क्या कुछ ना करने की हिदायत दी है।

क्या करें

1- हमेशा https://Onlinesbi.com के URL पर ही लाॅगइन करें।

2- अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को हमेशा एंटी-वायरस के जरिए स्कैन करते रहें।

3- अपना पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहें।

4- अंतिम लाॅगइन चेक करते रहें।

