SBI के एटीएम कार्ड की कितनी है Withdrawal Limit, जानें 10 लेटेस्ट नियम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) भारत (India) का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक (Bank) है। एसबीआई (SBI) की हजारों शाखाओं से करोड़ों भारतीय क्रेडिट और डेबिट (Credit And Debit) जैसी कई प्रकार की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) ने अपने नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें फिक्स्ड डिपोजिट अकाउंट (Fixed Deposit Account) पर बढ़ी ब्याज दर (Interest Rate) या एटीएम कार्ड (ATM card) से निकासी (Withdrawal) की सीमा घटाना जैसे बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं हाल ही में SBI द्वारा किए गए 10 बड़े बदलाव कौन से हैं...

1. एसबीआई ने 28 नवंबर से निर्धारित मैच्योरिटी पर होने वाली एफडी (FD- Fixed Deposit) की ब्याज दर बढ़ा दी है।

2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपये से कम जमा पर 0.05 से 0.10 तक एफडी ब्याज दर बढ़ा दी है।

3. एसबीआई के एफडी और आरडी (RD- Recurring Deposit) पर ब्याज दर एक जैसा होता है, इसलिए 28 नवंबर से आरडी के ब्याज दर में भी इजाफा किया गया है।

4. एसबीआई ने पहले ही निर्देश दिए थे कि जिस भी खाताधारक ने 30 नवंबर तक अपना मोबाइल नंबर इंटरनेट बैंकिंग सेवा से नहीं जोड़ा है, वह 1 दिसंबर से इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं उठा पाएगा।

5. 31 अक्टूबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने Classic और Maestro डेबिट कार्ड पर होने वाले निकासी को आधा घटा दिया है।

6. ग्राहक अब एसबीआई के Classic और Maestro डेबिट कार्ड से पहले की तरह 40,000 रुपये की जगह सिर्फ 20,000 रुपये निकासी कर सकते हैं।

7. यह कदम आरबीआई (RBI) द्वारा ईएमवी (EMV- Europay, Mastercard and Visa) को चिप और पिन कार्ड बनाने के निर्देश की कड़ी में लिया गया है।

8. सेविंग अकाउंट पर एसबीआई 1 करोड़ रुपये से कम की जमा पर 3.5 प्रतिशत और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की जमा पर 4 प्रतिशत तक की ब्याज दर प्रदान करेगा।

9. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खातों में न्यूनतम जमा राशि की सीमा 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक कर दी गई है। यह सीमा भारत के शहरों, मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से निर्धारित किए जाएंगे।

10. एसबीआई का भारत में करीब 22,500 शाखा और लगभग 59,000 एटीएम का नेटवर्क है।