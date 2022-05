संगीता सिंह सीबीडीटी की नई चेयरपर्सन नियुक्त, वित्त मंत्रालय से दी गई जानकारी

भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) की अधिकारी संगीता सिंह को CBDT के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जे बी महापात्र 30 अप्रैल को सीबीडीटी प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हो हो गए हैं।

इस खबर को सुनें