चुनावी बांड की बिक्री एक अप्रैल से होगी शुरू, SBI के जरिए दे पाएंगे चंदा

सरकार ने बुधवार को चुनावी बांड की 20वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी। बांड बिक्री के लिये एक से 10 अप्रैल तक खुलेगा। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए।

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Thu, 31 Mar 2022 10:35 AM

