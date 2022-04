ईपीएफ के लिए बढ़ सकती है Salary Limit, ₹15000 से बढ़ाकर ₹21000 करने का प्रस्ताव

सीमा को बढ़ाकर ₹21,000 करने से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत आएंगे। यह सीमा को अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के साथ भी संरेखित करेगा जहां सीमा ₹ 21,000 है

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Mon, 18 Apr 2022 09:45 AM

