डॉलर की दहाड़ से भीगी बिल्ली बना रुपया, यूरो और पौंड भी कांपे, पाकिस्तानी रुपया कर रहा मुकाबला

डॉलर की दहाड़ के आगे क्या हिन्दुस्तानी (Dollar Vs INR) क्या नेपाली (Dollar Vs NPR) और क्या श्रीलंकाई, सभी रुपया भीगी बिल्ली बने हुए हैं। वहीं, पौंड और यूरो पर भी डॉलर की दादागीरी चल रही है। मुद्रा बाजार में पिछले 5 दिन में श्रीलंकाई रुपया 365.29 से 367.25 पर आ गया है। भारतीय रुपया 81.62 से 82.33, नेपाली रुपया 130.57 से 132.58 आ गया है। इधर इन पांच दिनों में पकिस्तानी रुपया ही थोड़ा मजबूत हुआ है और 223.35 से 221.09 पाकितानी रुपया (Dollar Vs PKR) प्रति डॉलर पर पहुंचा है।

अगर पूरे साल के भारत और उसके पड़ोसी देशों की करेंसी हालत की बात करें तो एक साल में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 170.81 से 221.09 पर और नेपाली रुपया 120.01 से 132.58 पर पहुंच चुका है। 199.89 से श्रीलंका का रुपया 367.25 पर है।

मेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर

बता दें आज यानी सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। एक डॉलर की कीमत पहली बार 82.68 रुपये हुई। यह ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। एक डॉलर एक महीने में 0.98 यूरो से उछल कर आज के डेट में यह 1.03 यूरो के बराबर हो गया है। एक साल पहले एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य 0.86 पौंड स्टर्लिंग के बराबर था और आज 0.90 है। यानी पौंड भी डॉलर के आगे पस्त है।