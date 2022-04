राउरकेला स्टील प्लांट को मिला 'सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र' का पुरस्कार 

राउरकेला स्टील प्लांट को 'सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र' के पुरस्कार सम्मानित किया गया। RSP के प्रभारी डायरेक्टर अतनु भौमिक ने मुख्य महाप्रबंधक अन्य अधिकारियों के साथ यह पुरस्कार प्राप्त किया।

