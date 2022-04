राहत भरा शुक्रवार: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, परभणी से 18 रुपये सस्ता है दिल्ली में पेट्रोल

परभणी के मुकाबले आप आगरा और लखनऊ में क्रमश: 18.44 और 18.22 रुपये कम रेट पर पेट्रोल आप खरीद रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर में परभणी के मुकाबले पेट्रोल 32.02 रुपये सस्ता है। टैक्स लग-अलग होने से है अंतर।

दृगराज मद्धेशिया,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Fri, 15 Apr 2022 07:18 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.