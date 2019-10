चार्ज लगाने के बाद Jio ने दिया ये बयान, कहा- इन लोगों को मिलती रहेगी फ्री कॉलिंग

टेलिकॉम कंपनी रिलांयस जियो के अपने ग्राहकों से दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के 6 पैसा प्रति मिनट चार्ज करने की खबर से मचे हड़कंप के बाद कंपनी ने अपने यूजर्स को राहत देने की कोशिश की है। रिलांयस जियो ने अपने ट्विटर पर ट्वीट कर कहा है कि अगर जियो यूजर्स ने 9 अक्टूबर या उससे पहले रिचार्ज कराया है तो उन्हें फ्री कॉल्स का फायदा प्लान खत्म होने तक मिलेगा।

जियो ने ट्वीट कर कहा कि यूजर्स अपना पुरान प्लान खत्म होने तक दूसरे नेटवर्क पर भी फ्री कॉल्स का फायदा उठा सकते हैं।

