रिलायंस कैपिटल की दिवालिया प्रक्रिया में फंसा ये बड़ा पेच, खबर सुन शेयर बेच निकल रहे निवेशक

कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। आज बुधवार को भी इसमें 5 पर्सेंट की गिरावट आई है। रिलायंस कैपिटल के शेयर आज बुधवार को 19.05 रुपये पर बंद हुए। इससे पहले मंगलवार को यह शेयर करीबन 3 पर्सेंट तक टूटा था।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Wed, 13 Apr 2022 07:51 PM

इस खबर को सुनें