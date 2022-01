कोरोना का रियल एस्टेट पर असर नहीं, 2021 में आवासीय घरों की बिक्री में 51 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी  

कोरोना का रियल एस्टेट पर असर नहीं, 2021 में आवासीय घरों की बिक्री में 51 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी

लाइव हिंदुस्तान ,नई दिल्ली Satya Prakash Thu, 06 Jan 2022 10:34 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.