RBL बैंक का कुल लोन बढ़ा, 62 हजार करोड़ रुपए के करीब पहुंचा

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक की कुल जमा आठ प्रतिशत बढ़कर 79,005 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 73,121 करोड़ रुपये थी। बैंक की चालू खाता बचत खाता जमा 20 प्रतिशत बढ़ा है।

एजेंसी,नई दिल्ली Deepak Kumar Wed, 06 Apr 2022 08:40 PM

