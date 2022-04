RBI की मौद्रिक समीक्षा से तय होगी बाजार की दिशा! एक्सपर्ट जता रहे हैं ये अनुमान

घरेलू मोर्चे पर वृहद आर्थिक आंकड़े, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा और रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़े घटनाक्रम इस सप्ताह शेयर बाजारों की दिशा तय करेंगे। विश्लेषकों ने यह राय जताई है।

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Sun, 03 Apr 2022 02:20 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.