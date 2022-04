ATM कार्ड से कैश निकालने पर RBI का नया ऐलान, SBI पहले से दे रहा ये सुविधा

वर्तमान में देश के कुछ ही बैंकों में यह सुविधा है। इनमें से एक बैंक एसबीआई भी है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के एटीएम से बिना कार्ड के भी कैश निकाल सकते हैं। उपयोग से लेनदेन में आसानी होगी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Sat, 09 Apr 2022 03:15 PM

