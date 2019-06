क्या ATM से पैसा निकालना भी होगा फ्री? RBI जल्द करेगा समीक्षा

एटीएम और उसके इस्तेमाल से जुड़े सभी प्रकार के शुल्कों की समीक्षा के लिए रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक समिति बनायी है जो दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

केंद्रीय बैंक की मौद्रिक समीक्षा समिति की बैठक के बाद गुरुवार को जारी 'विकासशील एवं नियमाक नीति बयान' में कहा गया है कि लोगों द्वारा एटीएम का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालाँकि, एटीएम शुल्कों में बदलाव की माँग बार-बार की जा रही है।

एटीएम चार्जेस जैसे मुद्दे पर, सभी हितधारकों को शामिल करते हुये, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का फैसला किया गया है जो एटीएम से जुड़े सभी प्रकार के शुल्कों की समीक्षा करेगी।

आरबीआई ने बताया कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में एक सप्ताह में घोषणा की जायेगी तथा समिति की पहली बैठक के दो महीने के भीतर वह अपनी अनुशंसाएँ सौंप देगी।



RBI has been decided to set up a Committee involving all stakeholders, under the chairmanship of CEO Indian Banks’ Association (IBA), to examine the entire gamut of ATM charges and fees. Committee to submit its recommendations within two months of its first meeting. pic.twitter.com/C91rvikT3P