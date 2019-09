RBI ने किया खंडन: इस बैंक से सिर्फ 1000 रुपये निकालने को बताया गलत

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोशल मीडिया पर चल रही कुछ कमर्शियल बैंक को बंद करने की खबर का खंडन किया है। आरबीआई ने कहा कि ये खबरें गलत चल रह है। दरअसल, मंगलवार को ऐसी खबरें आ रही थी कि आरबीआई ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर किसी भी प्रकार के व्यापारिक लेन-देन पर रोक लगा दी है।

Reports appearing in some sections of social media about RBI closing down certain commercial banks are false.