RBI के झटके के बीच FD पर इस कंपनी ने दी राहत, जमा पैसे पर बढ़ जाएगा मुनाफा

सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड ने कहा कि वह दो और तीन साल की जमा पर ब्याज दरों में नौ मई से संशोधन करेगी। जानकारी के मुताबिक दो साल की जमा पर ब्याज दर 5.65 प्रतिशत के मुकाबले 5.90 प्रतिशत ब्याज दी जाएगी।

