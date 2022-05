महंगाई के खिलाफ RBI का एक्शन, क्या आसान है कंट्रोल कर पाना?

केंद्रीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को 0.40 फीसदी बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर 0.50 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

