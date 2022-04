डिजिटल बैंकिंग के लिए RBI की नई गाइडलाइन, 2 तरह की यूनिट खोलने का ऑप्शन

मौजूदा बैंक लगातार खुली रहने वाली डिजिटल बैंकिंग इकाइयां खोल सकते हैं। ये इकाइयां दो तरह की होंगी- जहां पहले में ग्राहक खुद सभी सेवाएं लेंगे, वहीं दूसरे में उन्हें इसके लिए सहायता दी जा सकती है।

एजेंसी,नई दिल्ली Deepak Kumar Thu, 07 Apr 2022 09:20 PM

इस खबर को सुनें