बढ़ने वाला है लोन की EMI का बोझ! SBI इकोरैप की रिपोर्ट ने दी टेंशन

भारतीय स्टेट बैंक की इकोनॉमी रिसर्च टीम ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जून में रेपो रेट में कम से कम 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करेगा। ये सिलसिला अगस्त की बैठक में भी जारी रहने की आशंका है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Wed, 13 Apr 2022 11:03 PM

