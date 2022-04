विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट, RBI ने बताए आंकड़े

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11.173 अरब डॉलर घटकर 606.475 अरब डॉलर पर आ गया। इससे पूर्व 25 मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.03 अरब डॉलर घटकर 617.648 अरब डॉलर रह गई है।

एजेंसी,नई दिल्ली Deepak Kumar Fri, 08 Apr 2022 09:30 PM

