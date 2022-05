RBI के फैसले से कितनी बढ़ जाएगी आपके लोन की EMI, कैल्कुलेशन समझें

केंद्रीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट की दर बढ़ा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में आपके लोन की ईएमआई में इजाफा हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब सस्ते लोन का दौर खत्म हो गया है।

इस खबर को सुनें