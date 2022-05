RBI के रेपो रेट बढ़ने से घर-कार खरीदना महंगा पड़ेगा लेकिन एक बड़ा फायदा भी मिलेगा- जानिए

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को पहले के 4% से 40 बीपीएस बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। इससे पहले पिछली बार रेपो रेट में मई 20 में कटौती की गई थी।

