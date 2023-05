2000 रुपये के नोट आज से करा सकते हैं एक्सचेंज, जानें लिमिट और प्रोसेस की पूरी डीटेल

ऐप पर पढ़ें

rbi 2000 notes guidelines: पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी करते हुए बताया था कि 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया है। जिस किसी के पास ये नोट हैं वे लोग 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा या फिर एक्सचेंज करवा पाएंगे। आइए 2000 नोट को लेकर आई हर एक अपडेट का जा लेते हैं।

1- कब से कब तक करवा पाएंगे 2000 रुपये नोट एक्सचेंज? (how much 2000 notes can be deposited)

कोई भी व्यक्ति 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट को जमा या फिर एक्सचेंज करवा सकता है।

2- एक बार में कितने नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं? (How many Notes can exchange)

एक व्यक्ति एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट को एक्सचेंज करवा सकता है। यानी 20,000 की लिमिट नोट एक्सचेंज में है।

3- क्या नोट बदलने के लिए कोई फीस देनी होगी? (2000 notes exchange fees)

नहीं, RBI की गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी फीस नहीं देनी होगी।

4- बैंक अकाउंट में कितना जमा किया जा सकता है? (2000 notes deposit limit)

बैंक अकाउंट में 2000 रुपये के नोट जमा करने के लिए पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। लेकिन नोट एक्सचेंज करवाने के लिए बैंक अकाउंट में केवाईसी जरूरी है।

5- 2000 रुपये के नोट जमा करने के लिए लगेगा कोई फॉर्म?

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को 2000 रुपये के नोट जमा करने या फिर एक्सचेंज करवाने के लिए कोई फॉर्म नहीं जमा करना होगा। ना ही किसी व्यक्ति को कोई आईडी देनी होगी।

6- RBI गवर्नर ने क्या कहा है? (RBI Governer on 2000 ban)

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर में बने रहेंगे। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि बैंकों में पैसा जमा करने के लिए परेशान ना हो। लोगों के पास 4 महीने का समय है।

7- कोई व्यक्ति दूसरे बैंक के ब्रांच में 2000 रुपये के एक्सचेंज करवा सकता है?

हां, कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकता है।

8- अगर किसी को 20,000 रुपये से ज्यादा का नगद चाहिए तब?

ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति 2000 रुपये के उपलब्ध नोट खातों में जमा करवा दे। फिर उस अमाउंट को निकाल लें।

9- सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए क्या सुविधा रहेगी? (2000 note ban in hindi)

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए RBI ने बैंकों को उनका विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है।

10- क्यों वापस हो रहे हैं ये नोट? (2000 notes ban)

रिजर्व बैंक का कहना है कि 2000 रुपये के अधिकतर नोट 2017 मार्च में छापे गए थे। एक नोट की लाइफ 4 से 5 साल मानी जाती है। ऐसे में 2000 रुपये के नोट के फटने की संभावना अधिक हो गई है। इसीलिए 2000 रुपये के नोट वापस किए जा रहे हैं।