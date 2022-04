इकोनॉमी की सुस्त होगी रफ्तार! RBI ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान पर चलाई कैंची

केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Fri, 08 Apr 2022 11:56 AM

