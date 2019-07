बजट के बाद RBI बोर्ड और वित्त मंत्री की बैठक, अगस्त में होगी मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को बजट के बाद की परंपारगत बैठक की। बैठक के बाद आबीआई (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का फैसला काफी सकारात्मक घटनाक्रम रहा और इससे उन्हें नियामकीय पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आगामी हफ्तों और महीनों में ब्याज दरों में कटौती का लाभ अधिक तेजी से ग्राहकों तक पहुंचेगा

शक्तिकांत दास ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का महंगाई दर पर असर पड़ेगा। अगस्त के पहले हफ्ते में मौद्रिक नीति समिति की भठक होगी। हमारी टीम पहले इसका जायजा लेगी। ऐसा नहीं है कि महंगाई दर का असर अगले दिन दिख जाएगा। इसका असर आंकड़ों में नजर आने में समय लगेगा।

