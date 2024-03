RBI के एक्शन से इन 2 कंपनियों के निवेशकों की चांदी, शेयर खरीदने की होड़

ऐप पर पढ़ें

Stock Market News: रिजर्व बैंक (RBI) के आईआईएफएल फाइनेंस (IIFL Finance) पर एक्शन का असर दिख रहा है। जहां एक तरफ से इस एनबीएफसी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। तो वहीं, दूसरी तरफ से Manappuram Finance Ltd के शेयरों में 8 प्रतिशत और MUTHOOT FINANCE LTD के शेयरों में 10.62 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

निवेशकों की चांदी

Muthoot Finance Ltd के शेयर आज बीएसई में 1370.25 रुपये के लेवल पर खुले थे। कुछ ही देर के बाद कंपनी के शेयर 10.62 प्रतिशत की तेजी के साथ 1479.40 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। Muthoot Finance Ltd के शेयरों में जून 2020 के एक दिन में सबसे अधिक तेजी है। Manappuram Finance Ltd की बात करें तो कंपनी के शेयर आज बीएसई में 186.25 रुपये के लेवल पर खुले थे। लेकिन कुछ ही देर में ये 199 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंचने में सफल रहे। यह कंपनी का 52 वीक हाई भी है।

क्या है मामला?

IIFL Finance के शेयरों की कीमतों में रिजर्व बैंक के फैसले के बाद 20 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर आज लोअर सर्किट पर हैं। बता दें, IIFL Finance पर रिजर्व बैंक ने कड़ा एक्शन लिया है। सेंट्रल बैंक ने 4 मार्च को लिए अपने फैसले में बैंक को किसी प्रकार का गोल्ड लोन देने से रोक दिया है।

आज की मीटिंग पर सबकी निगाह

रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद आज यानी 5 मार्च को IIFL Finance के मैनेजमेंट की मीटिंग है। जिस पर निवेशकों की निगाह टिकी हुई है। बता दें, सेंट्रल बैंक का फैसला कब तक लागू रहेगा इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। जिस वजह से IIFL Finance के निवेशकों के मन में संशय के बादल हैं।

