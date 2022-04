हिंदी न्यूज़ बिजनेस टाटा इस कंपनी में खरीद रही बड़ी हिस्सेदारी, खबर सुन शेयरों पर टूटे निवेशक, लगातार 6 दिन से अपर सर्किट में स्टॉक

टाटा की यह कंपनी पिछले सप्ताह बेंगलुरु बेस्ड कंपनी में 64.40 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया था। यह डील करीबन 283.94 करोड़ रुपये का है। यह अधिग्रहण अगले 90 दिनों में पूरा होने वाला है।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Wed, 06 Apr 2022 01:11 PM

