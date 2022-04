Mandi Bhav: विदेश में तेजी से सोयाबीन, पामोलिन, बिनौला तेल की कीमतों में सुधार

विदेशी बाजारों में तेजी से दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में शनिवार को सोयाबीन, पामोलिन और बिनौला तेल की कीमतों में सुधार देखा गया। इसकी वजह से सरसों तेल की कीमतों में 25 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट हुई है

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Sun, 03 Apr 2022 09:28 AM

