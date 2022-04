सराकरी तेल कंपनी पर रैंसमवेयर साइबर हमला, कंपनी से बिटकॉइन में 57 करोड़ी की फिराैती मांगी

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ओआईएल (OIL) और सरकारी खजाने को साइबर हमले रैंसमवेयर के कारण भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। इससे आईटी प्रणाली के माध्यम से व्यापार गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।

मिंट,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Thu, 14 Apr 2022 09:05 AM

