राणा कपूर यस बैंक में नहीं होंगे शामिल, फिर से जुड़ने की खबरों को किया खारिज

यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी राणा कपूर ने अपने उत्तराधिकारी रवनीत गिल में पूर्ण भरोसा जताते हुए बृहस्पतिवार को इस बात को खारिज किया कि वह बैंक में लौटने की कोशिश कर रहे हैं।

बैंक में कामकाज के कमजोर संचालन और ऋण संबंधी व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं के कारण रिजर्व बैंक ने कपूर का कार्यकाल कम कर दिया था। गिल ने इस साल एक मार्च को कार्यभार संभाला था और व्यापक स्तर पर चीजों को दुरुस्त करने का अभियान चलाया। इससे बैंक को पहली बार किसी तिमाही में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ।

Some media reports have suggested that I am attempting a comeback to the Board, inspite of my unequivocal denial to them. I re-iterate that I have fullest confidence and conviction in the management under Shri Ravneet Gill’s leadership and Board of Directors. (2/3)