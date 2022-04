राकेश झुनझुनवाला ने बेचे टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर, स्टॉक ने दिया है 57000% से ज्यादा का रिटर्न

दिग्गज इनवेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने पिछले वित्त वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान टाइटन कंपनी (Titan Company) के शेयर बेचे हैं। कंपनी में अब उनकी हिस्सेदारी घटकर 3.98 फीसदी रह गई है।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Vishnu Fri, 15 Apr 2022 06:30 PM

