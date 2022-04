1000 करोड़ रुपये से ज्यादा घट गई राकेश झुनझुनवाला की दौलत, अप्रैल में लगा तगड़ा झटका

अप्रैल में अभी तक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो वैल्यू में करीब 1100 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। राकेश और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला की 35 लिस्टेड कंपनियों में 1 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Thu, 14 Apr 2022 06:45 PM

इस खबर को सुनें