टाटा ग्रुप का यह शेयर बनेगा राॅकेट! सालभर में ₹2900 पर पहुंचेगा, राकेश झुनझुनवाला का है फेवरेट

अगर आप टाटा ग्रुप (Tata group) के शेयर में निवेश के मौके तलाश रहे हैं तो यह आपके लिए काम की खबर हो सकती है। आप टाइटन के शेयरों पर नजर रख सकते हैं। टाइटन के शेयर 2900 रुपये पर जा सकते हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Sun, 17 Apr 2022 02:12 PM

